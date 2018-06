Potencializar o nosso mar

Foi ontem apresentada a proposta sobre o Ordenamento do Espaço Marítimo da Madeira e de toda a Zona Económica Exclusiva (ZEE) da Região, até 200 milhas, “mas com particular enfoque nas 12 milhas” em torno do nosso litoral, “onde existe uma maior propensão e ocupação de usos privativos e de outras áreas”.

Segundo Manuel Ara Oliveira, sub-director regional para os Assuntos do Mar, estas zonas agora identificadas têm “uma maior potencialidade de usos conflituantes” e, portanto, o que se fez foi “o ordenamento de áreas que já estão definidas que têm de ser identificadas para dispormos de outras áreas para uso privativo”.

A título de exemplo, o governante indicou que este plano, “em termos de Economia Azul” é importante, relembrando que “o mar é de todos”.

“Aqui o que se trata é definir algumas áreas para uso privativo, ordenado, que possamos depois monitorizar e acompanhar, no fundo, num processo evolutivo, que permita construir uma proposta muito equilibrada que vai potenciar a Economia Azul”.

“Na praia dos Anjos houve sempre extracção de inertes e está identificada uma potencialidade para mergulho do ponto de vista turístico naquela zona e vamos proceder à anulação daquela área.

Terá de haver uma alternativa”, adiantou Manuel Ara Oliveira, olhando igualmente para o Jardim do Mar e Paul do Mar, zonas onde a potencialidade de se instalar a actividade de aquicultura será estudada, dado que neste campo “é complexo conciliar o surf com as estruturas”.