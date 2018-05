Postos de Turismo com 210 mil atendimentos

Os sete postos de informação turística que se encontram sob a alçada da Secretaria Regional do Turismo e Cultura registaram, em 2017, mais de 210 mil atendimentos. Nos primeiros dois meses de 2018, já são cerca de 27.500 os turistas que procuraram informação naqueles espaços, sendo que a média de atendimentos chega a ultrapassar, por dia, os 500 pedidos de informação, no caso do Funchal, concelho que lidera a tabela.

Os números são avançados pela secretária do Turismo, Paula Cabaço, numa altura em que entrou em funcionamento mais um posto de atendimento, na Estrada Monumental, que visa reforçar e complementar a oferta de informação aos visitantes, particularmente numa zona que se caracteriza pela maior afluência de turistas, ao longo do ano e no concelho onde a maior procura se verifica.

Pontos de interesse turístico, transportes públicos, passeios e actividades de mar e na montanha, oferta de animação turística e cultural no destino são, em regra, as áreas que suscitam maior interesse de informação, sendo que, no global, a procura por estes espaços revela “um interesse pelo todo que é o produto Madeira”, sublinha Paula Cabaço.

Paralelamente ao material promocional que é cedido aos turistas, a governante refere que há sempre oportunidade para divulgar a agenda turístico-cultural, assim como a oferta global do destino, sem esquecer a informação temática e segmentada que já existe, como por exemplo em relação ao alojamento, aos eventos de animação turística e à cultura, até porque “independentemente do local onde se verifica a procura, os nossos profissionais procuram, sempre, passar uma informação que, indo ao encontro das necessidades, indique o que realmente os nossos visitantes não podem perder numa visita à Região”.

Por outro lado, frisa, estes contactos possibilitam, também, a prestação de informação acerca das condições do tempo e dos cuidados a ter nas actividades ao ar livre, especialmente quando estão em causa os passeios a pé e nas levadas.

Quanto ao perfil do Turista que procura informação nestes espaços, são os alemães e os britânicos que lideram o ranking, sendo que os franceses, portugueses, espanhóis e dinamarqueses surgem de seguida.

Dos mais de 210 mil atendimentos registados em 2017, 91.014 foram no Funchal. Seguem-se os postos de informação turística do Aeroporto (29.894 atendimentos) e do Porto Moniz (23.844 atendimentos), sendo que todos os restantes postos ficaram acima dos 10 mil atendimentos.

A tendência da procura mantém-se nos primeiros dois meses de 2018, com o Funchal a registar 15.950 atendimentos, o Aeroporto com 3.448 atendimentos e o Porto Moniz com 2.599.