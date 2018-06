Português é hoje posto à prova

Filosofia foi a disciplina que abriu a época de exames deste ano, a colocar à prova os conhecimentos de 491 alunos da Região.

A informação veiculada ontem, pela secretaria regional de Educação, dá conta de que se encontravam inscritos nesta 1ª fase da prova final 527 alunos do 11º ano de escolaridade. Destes, 491 compareceram nos estabelecimentos de ensino para realizar exame, o que corresponde a uma taxa de participação de 93,2%.

A vigilância destas provas, que decorreram “de forma normal”, esteve a cargo de 78 professores.

Os resultados da 1ª fase serão afixados nas escolas, no dia 12 de Julho.

Português vai a exame

Se ontem foi dia de testar a Filosofia, hoje é vez de colocar à prova os conhecimentos nas disciplinas de Português e de Latim.

No caso de Português e Português Língua Não Materna, referentes ao 12º ano de escolaridade, as provas têm início às 9h30.

Já o Latim, referente ao 11º ano, tem exame marcado para as 14 horas.

No que diz respeito ao exame de Português, estão inscritos 2.168 estudantes para realizar a prova.

Física e Química A, Geografia A e História da Cultura e das Artes vão a exame na próxima quinta-feira, a partir das 9h30.

A semana termina com as provas de Desenho A, História A e História B, na sexta-feira, com o início marcado para as 9h30.

No total de todos os exames do ensino básico e do secundário 7.327 alunos vão a exame na Região. A.D.F.