Portugal sofre derrota e termina em 14.º lugar

A selecção de Portugal despediu-se com uma derrota do Campeonato da Europa de Polo Aquático, na categoria de sub-19, em femininos, que se está a disputar no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

As jovens lusas foram derrotadas pela Eslováquia por 14-8, no encontro de atribuição dos 13.º e 14.º lugares.

A selecção nacional esteve sempre em desvantagem, com as eslovacas a chegarem...