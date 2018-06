Portugal parte de manhã para a Rússia do futebol

Depois de um dia de folga, após o triunfo sobre a Argélia, por 3-0, no terceiro jogo de preparação para o Mundial’2018 - Portugal tinha empatado com a Tunísia (2-2) e Bélgica (0-0) -, a selecção nacional parte esta manhã para a Rússia, mais propriamente para o centro de treinos do Saturn, situado em Kreatovo, a cerca de 50 quilómetros de Moscovo, onde irá estagiar durante a prova

O quartel general da armada lusa, que conta com três campos de futebol (dois relvados naturais e um sintético), para além de ginásio e hotel, o que permite evitar deslocações de autocarro para os treinos, fica a cerca de 10 quilómetros do Aeroporto Internacional Jukovsky, que a comitiva lusa vai utilizar para se deslocar para os jogos, regressando sempre à base após cada desafio do Mundial.

Refira-se que este centro de estágio estava pré-reservado pela Federação Portuguesa de Futebol desde Agosto 2016 e que conta com todas as comodidades necessárias, para além de que dá trabalhar de forma discreta.

Em relação às outras selecções que Portugal irá defrontar na fase de grupos, de registar que a Espanha já está a estagiar em Krosnodar, na academia do clube local, enquanto Marrocos vai ficar em Voronezh, perto da mais antiga central nuclear russa, enquanto o Irão ficará em Bakovka, no centro de estágios do Lokomotiv.