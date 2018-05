Portugal não está no caminho da sustentabilidade

Além de apontar desajustamentos entre os indicadores de curto e de longo prazo, Portugal não está nem nunca esteve no caminho da sustentabilidade, assegura José Gomes Ferreira, conhecido jornalista de Economia da estação televisiva SIC, que ontem marcou presença na 44.ª Feira do Livro do Funchal.

“Às vezes quando percebemos a verdadeira tendência, durante bastante tempo os números vão num determinado sentido e por detrás está um outro sentido mais profundo e mais complicado. Por isso ninguém pode responder exactamente à pergunta se estamos a evoluir rapidamente no sentido muito positivo. Eu gostaria de responder assim, mas não consigo”, disse o apresentador do programa ‘Negócios da Semana’, à margem do encontro literário realizado na sala de espectáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias.

O jornalista e escritor considera que nos últimos tempos a aceleração verificada acompanha a tendência que já existia antes, como prova o défice sempre a cair, desde 2011, um PIB sempre a subir e o desemprego sempre a descer desde 2013, exportações sempre a subir desde essa altura, ou seja, não houve propriamente uma interrupção deste ciclo. Só que no final desta caminhada que atravessa dois governos e na prática cinco partidos, “agora começamos a ver que há desajustamentos entre os indicadores de curto e de longo prazo”. Isto revela que a questão estrutural que “parece que está resolvido em períodos em que se ganha uma dinâmica económica interessante, não está resolvido”, assinala. Aqui o grande factor de risco são os efeitos externos “que de repente pode mudar e há sinais que está a mudar”, adverte. Teme por isso que a instabilidade externa associada a uma desaceleração interna volte a abalar o país.

Contesta por isso que se diga que o país está no caminho da sustentabilidade. “Não estamos nem nunca estivemos. Nós aproveitámos foi uma embalagem externa e não estragámos do ponto vista interno. Deixámos fluir, porque se olharmos para o conjunto agentes económicos, famílias e empresas, ‘foram na onda’. Mas resolver os problemas de fundo que têm de estar absolutamente resolvidos quando a envolvente externa se degrada, não acredito”, concluiu.

Com três obras publicadas: ‘O Meu Programa de Governo’ (2013), ‘Carta a um Bom Português’, (2014), e ‘A Vénia de Portugal ao Regime dos Banqueiros’ (2017), o autor que tem procurado reflectir sobre o estado da economia em Portugal, mostrando e expondo quem tem os vários poderes de decisão, tanto político, económico, social como também cultural, promete “para breve” mais um livro. É só uma questão de tempo”, diz. Sobre a nova obra literária, assume que será “uma provocação para todo o mundo financeiro” porque irá abordar “o futuro do dinheiro”, desvendou.

Entusiasmado por ter vindo pela primeira vez à Madeira, sobre o CINM, além de ser uma realidade que diz pouco conhecer, deixou claro que “por princípio nunca gostei de zonas de tributação reduzida, porque pago impostos e a chamada parafiscalidade – as taxas – muito elevadas e gostaria que o que eu pago tivesse retorno, e não tem”, justificou. No caso do CINM, porque recentemente foi-lhe explicado o seu funcionamento, considera que o país foi ingénuo na negociação com Bruxelas ao deixar-se ultrapassar por Malta. Lamenta por isso que haja “muita gente, incluindo empresários portugueses que escolhem Malta quando devíamos ter aqui (CINM) portugueses e cada vez mais estrangeiros porque essas realidades, embora não gosto delas, existem. Portanto, se existem é melhor captarmos a nossa parte também”, concretizou.