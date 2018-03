Portugal mais longe do Europeu sub-17

A selecção portuguesa de sub-17 deu ontem um ‘passo atrás’ na tão desejada qualificação para o Campeonato da Europa de futebol feminino ao perder frente à Holanda por 2-0 em jogo da segunda jornada do grupo 1 da Ronda de Elite, e que se está a disputar na cidade holandesa de Veen.

Com a jovem madeirense a titular, Telma Encarnação, a selecção das Quinas viu o seu adversário inaugural o marcador à passagem do minuto 39, por intermédio de Leuchter, enquanto já no final da partida, Grant (68 minuto) ‘matou’ o encontro, dando assim a liderança isolada às holandesas, quando falta apenas uma jornada para o apuramento.

A selecção lusa rubricou uma boa partida, mas a eficácia do adversário acabou por ser superior. A avançada madeirense, que jogou o jogo todo, esteve uma vez mais em bom plano, tendo tido várias oportunidades de remate à baliza defendida por Claire Dinkla, mas acabou, ao contrários dos últimos jogos na selecção, não conseguir marcar.

Com este resultado Portugal reparte agora o segundo lugar do grupo juntamente com a Bélgica, que ontem goleou a Roménia por 6-0, ambas com três pontos, menos três que as líderes a Holanda.

A selecção lusa volta agora a jogar esta quinta-feira, pelas 17 horas, a derradeira partida do Grupo 1 diante da formação da Roménia. Recorde-se que apenas a primeira classificada de cada um dos grupos marcará presença na fase final do Campeonato da Europa será disputada na Lituânia entre os dias 9 e 21 de Maio.

A equipa nacional precisa de vencer o partida diante das romenas e esperar que a selecção da casa não consiga triunfar diante das belgas, uma tarefa que se avizinha difícil.

18 internacionalizações

e 18 golos marcados

A jogadora madeirense Telma Encarnação somou ontem a sua 18.ª internacionalização, um número que é igual, ao golos já apontados pela selecção portuguesa de sub-17, num total de 14 e pela equipa das quinas de sub-16, um total de quatro.