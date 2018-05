Portugal já apurado actua hoje na 1.ª semifinal da Eurovisão

É já hoje que 19 países competem na primeira semifinal da 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que decorre em Lisboa, e na qual irão actuar também o Reino Unido, Espanha e Portugal, já automaticamente apurados para a final.

O palco desta edição foi montado na Altice Arena, no Parque das Nações, o ‘quartel-general’ do concurso, que Portugal venceu pela primeira vez no ano passado, com a canção ‘Amar pelos Dois’, interpretada por Salvador Sobral.

Esta terça-feira competem Suíça, Finlândia, Bielorrússia, Bulgária, Áustria, Lituânia, Albânia, Irlanda, Arménia, Chipre, República Checa, Bélgica, Croácia, Islândia, Azerbaijão, Grécia, Israel, Estónia e Macedónia.

Além destes países, serão ainda apresentadas as canções do Reino Unido, Espanha e Portugal.

Portugal, por ser o país anfitrião, está automaticamente apurado para a final. Cláudia Pascoal dá a voz ao tema ‘O Jardim’, composto por Isaura.

O Reino Unido e a Espanha também só competem na final, mas por fazerem parte do grupo dos chamados ‘Big5’ (que inclui ainda os correntes da França, Alemanha e Itália).

Dos 19 países em competição esta terça-feira, os 10 com maior pontuação passam para a final, marcada para sábado.

A pontuação é decidida por televoto (com um peso de 50%) e por júris nacionais (outros 50%). Todos os júris dos países que competem na semifinal irão votar, bem como os júris de Portugal, do Reino Unido e de Espanha.

Portugueses orgulhosos e menos preconceituosos sobre festival

O orgulho nacional pela vitória e pela capacidade organizativa são alguns dos impactos que o investigador Jorge Mangorrinha antecipa à edição 2018 do Festival Eurovisão da Canção, em relação ao qual considera haver um “sentimento despreconceituoso”.

Autor de vários estudos sobre a Eurovisão, Jorge Mangorrinha defendeu, após a vitória de Portugal, em 2017, que a organização da edição 2018 do Festival da Eurovisão seria “uma oportunidade estratégica” e que o país beneficiaria de repercussões “muito para além do concurso propriamente dito”.

A poucos dias da final do concurso, que se realizará no Altice Arena, em Lisboa, no dia 12, próximo sábado, o investigador sublinha que, para além dos impactos mensuráveis, são já evidentes os ganhos em termos do “orgulho local perante o sucesso português e da capital neste tipo de eventos”, e, por outro lado, o “sentimento despreconceituoso por parte dos portugueses em relação aos festivais da canção”.

Os anos de 2017, pela vitória, e de 2018, pela organização, “podem trazer, no seu conjunto, um valor inestimável de orgulho dos cidadãos, bem como de ambição sem receios por parte da RTP”, apesar de, como tinha concluído no seu estudo, a estação nacional “nunca ter querido verdadeiramente ganhar a Eurovisão, como estratégia, mas apenas estar presente e se possível ir à final e conseguir a melhor classificação”, afirmou à agência Lusa.

Com a vitória de Salvador Sobral, na edição de 2017, a RTP “teve que se render ao sucesso e arregaçar as mangas” na organização conjunta do evento com a União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês) e tendo como principais parceiros a Câmara Municipal de Lisboa, a Associação de Turismo de Lisboa e o Turismo de Portugal.

“As evoluções destes dias trazem-nos confiança acerca do balanço positivo [da organização], cujos resultados só são possíveis analisar com rigor no final do evento, para além de que alguns impactos têm um retorno local a médio e a longo prazo” disse o investigador.

Em termos organizativos, RTP e EBU foram ao encontro da visão traçada no estudo em que Mangorrinha defendia a realização do festival em dois pólos, o Altice Arena e Terreiro do Paço, bem como uma avaliação às “infra-estruturas, transportes, plano de emergência e segurança, hotelaria, cultura, comércio, a animação diurna e nocturna e capacidade de carga dos espaços”.

Conclusões “que acabariam por ser integradas no processo eurovisivo de Lisboa” cujos impactos económicos, culturais, ambientais e sociais, directos e indirectos, hão de ser contabilizados posteriormente.

No que respeita aos impactos culturais, que se prendem com “a difusão do conhecimento e o debate acerca das matérias e temáticas do evento”, Mangorrinha sublinha que “há de facto, debates e edições por estes dias, bem como a promoção da música portuguesa” que incentivam “e geram uma troca capaz de enriquecer ainda mais a cultura portuguesa, com projecção internacional”.

Depois de anos de “continuado insucesso externo da canção portuguesa” terem levado à “perda de interesse generalizado por parte dos portugueses acerca deste evento”, Salvador Sobral e ‘Amar por dois’ alcançaram a vitória que reconquistou o público e trouxe visíveis “impactos positivos para a televisão pública portuguesa”.

O investigador da Universidade Lusófona, com doutoramento e pós-doutoramento nas áreas de Urbanismo e Turismo, que nos últimos anos efectuou um estudo sobre como Lisboa se deveria preparar para receber o festival, defendeu no documento que Portugal pode entrar na história da Eurovisão, organizando o certame a custos inferiores à média dos últimos cinco anos, que ronda os 25 milhões de euros.

O Festival da Eurovisão “é um exercício de superação anual, com base na imaginação, desde logo pelos requisitos tecnológicos que muitas canções já exigem”, mas é também, na óptica do investigador, “um desafio de gestão financeira e de parcerias” que podem transformar os custos organizativos em “custos de oportunidade”, afirmou então à Lusa.

O investigador estudou igualmente as participações portuguesas no festival da Eurovisão e a imagem projectada durante mais de 50 anos, através da iniciativa.