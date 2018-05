Portugal foi eliminado pela selecção da Áustria

A selecção portuguesa de ténis de mesa foi ontem eliminada do Campeonato do Mundo de Equipas, ao perder por 2-3 com a Áustria, em jogo dos oitavos-de-final da prova, que se disputa em Halmstad, na Suécia. O atleta madeirense Marcos Freitas venceu um dos jogos para Portugal, no entanto acabou por ceder no quinto e decisivo encontro.

Marcos Freitas venceu a segunda partida, frente a Stefan Fegerl por 3-1, com parciais de 11-8, 7-11, 11-6 e 11-7, colocando, nessa altura, a selecção nacional a um vitória do apuramento. E isto porque, antes, Tiago Apolónia tinha ganho a Robert Gardos por 3-1 (11-8, 11-13, 11-9 e 11-10).

Porém, Portugal perderia a vantagem nos embates seguintes, onde João Monteiro foi derrotado por Daniel Habesohn (0-3, com parciais de 10-12, 9-11 e 5-11) e Tiago Apolónia cedeu pela mesma marca diante de Stefan Fegerl (9-11, 3-11 e 9-11).

A decisão do apuramento estava nas mãos do madeirense, que seria derrotado por 1-3. Marcos Freitas esteve a perder por 0-2 (duplo 5-11), mas viria a reduzir a diferença com uma vitória por 11-4. Contudo, acabou por ceder no quarto set por 9-11, desfecho que ditou a eliminação da selecção portuguesa. N.G.