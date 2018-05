A selecção portuguesa de futebol concentra-se hoje, naquele que será o seu primeiro estágio rumo ao Mundial’2018, e onde não figurará ainda o capitão de equipa, o madeirense Cristiano Ronaldo, que continua a preparar a final da Liga dos Campeões, do próximo sábado, onde o Real Madrid mede forças com o Liverpool.

Assim sendo, o seleccionador português, Fernando Santos, deverá contar com os restantes 22 jogadores eleitos para o ‘assalto’ ao Campeonato do Mundo.

O estágio arranca pela tarde de hoje, e com os jogadores convocados a chegar à Cidade do Futebol até às 14 horas.

De referir que neste arranque da ‘aventura’ do Mundial de 2018, Portugal tem já agendada uma partida amigável na próxima segunda-feira, frente à Tunísia, selecção que também está no campeonato do Mundo, e que tem o seu início marcado para as 19h45 no Estádio Municipal de Braga.

Até à partida para a Rússia, a selecção lusa irá ainda disputar mais dois jogos amigáveis, o segundo no dia 2 de Junho, em Bruxelas, frente a outra selecção que está no Mundial, a Bélgica, para depois voltar a Portugal, onde, no dia 5 de Junho mede forças, no Estádio da Luz frente à equipa da Argélia, selecção que falhou a presença no evento russo.