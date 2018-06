Portugal com Caroline

De jovens para jovens, com um pé na terra do ‘Tio Sam’ e com os dois pés assentes num presente feito de rigor, trabalho e sucesso. Carloline Sá tem 17 anos, fará 18 anos nos EUA, é da Serra d’Água e aluna de 12.º ano na Escola Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava. Foi a grande vencedora do Programa Benjamim Franklin, é a única a representar Portugal num programa de Verão que procura promover a cooperação transatlântica e a proximidade entre jovens dos Estados Unidos e da Europa.

O programa é promovido em Portugal através da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, do Departamento de Estado, e tem como objectivos desenvolver um compromisso com a cooperação transatlântica; fomentar as relações entre jovens americanos e europeus de diferentes origens e religiões, promover o entendimento entre os Estados Unidos e a Europa, e contribuir para a criação de um grupo de jovens líderes que partilharão os seus conhecimentos com os seus pares através de acções positivas.

Caroline está entusiasmada. Parte no dia 30 de Junho e volta a 28 de Julho. O ponto de encontro é a Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte, num programa que terá como principal tema a liderança jovem no mundo globalizado. O jovem na política, na sociedade, o seu papel e a sua acção política serão debatidos com a ajuda também desta aluna da Madeira. “Sinto-me uma líder mas procuro acima de tudo envolver-me nas coisas, mesmo que não seja como líder, mas que faça sempre parte de algo”, revelou ao DIÁRIO.

Enquanto lá estiver, vai dedicar-se a workshops, actividades, seminários e palestras, bem como serviço comunitário, actividades culturais, visitas de estudo, tudo com jovens de diferentes países e de diferentes culturas, uma das grandes mais-valias deste Programa Benjamim Franklin, nome dado em homenagem ao antigo presidente dos EUA.

Este programa é financiado a 100% pela Embaixada dos EUA em Portugal, que assume todas as despesas e inclusive algum dinheiro para os jovens gastarem enquanto lá estão. A competição é “extremamente disputada a nível nacional”, mas a nível da Madeira ainda são poucos alunos a participar, revelou Rómulo Neves, o professor que aconselhou Caroline a concorrer. “Há uma tendência para o estudante madeirense não querer avançar. Em primeiro lugar às vezes não tem confiança suficiente para achar que pode vencer a nível internacional um concurso que é muito disputado; em segundo lugar porque às vezes tem medo de partir. Às vezes até tem aquele desejo, mas chega à horada verdade... “.

A jovem acredita que terá muito a ganhar com a viagem e que este concurso poderá contribuir positivamente para o seu futuro. “Estando a socializar com pessoas de diferentes culturas, acho que permitirá que eu desenvolva uma rede internacional de contactos que me possa ser útil no futuro. Também pode ser que surja alguma oportunidade depois de vir a estudar mais à frente nos Estados Unidos ou então, como é o principal objectivo deste programa, que eu desenvolva um plano de acção e intervenção aqui na Madeira, um plano regional ou nacional que envolva a comunidade regional, especialmente os jovens”.

“Eu gostaria de experimentar aquilo que será o ‘American Dream’, aquilo que tanto falam do ‘American Dream’. Aqui é a oportunidade de vivê-lo também”, disse, referindo que sempre admirou muito o país. “Neste momento um aspecto negativo, é o facto de - eu não sei se posso dizer isto, mas vou dizer na mesma – é o facto de ser governado por uma pessoa com a qual eu não me identifico, cujos princípios não têm nada a ver com aqueles que sigo e que tem uma ideologia muito diferente”.

Caroline confessa que quer ser muita coisa no futuro. “Eu gostaria trabalhar numa organização internacional como diplomata ou como advogada”. Os planos neste momento passam por Lisboa ou Coimbra, vai candidatar-se para uma licenciatura em Direito.