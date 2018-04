Portosantense quer prolongar o sonho

Em determinada fase desta época, poucos acreditavam que o Portosantense poderia lutar pelo título até ao final do campeonato. Mas é esse o cenário actual. A equipa orientada por Pedro Andrade pode prolongar esse sonho mesmo até à derradeira jornada da Divisão de Honra, o que significaria um final de época bastante emocionante, com três candidatos envolvidos na luta pelo título.

Esta é uma jornada bastante importante para as contas da Divisão de Honra. Amanhã é dia de Machico-Pontassolense e a equipa de André Rebelo assegura a conquista do título em caso de vitória. Mas se Machico vencer ou o jogo terminar empatado tudo ficará adiado para a derradeira ronda da competição. Nesse cenário, e em caso de vitória do Portosantense, hoje, na visita ao União B, a luta será mesmo a três até ao fim. Um momento que sublinha o equilíbrio da competição a este nível.

Tudo pode acontecer este fim-de-semana, com a possibilidade de conquista do título pelo Pontassolense, até uma eventual troca na liderança em caso de triunfo da equipa comandada por João Paulo Câmara. Já o Portosantense, que é o primeiro a entrar em acção, procura um triunfo na deslocação ao Vale Paraíso, esperando por um desfecho, amanhã, que permita manter tudo em aberto para a última jornada da Divisão de Honra, daqui a uma semana. Na última ronda, recorde-se, o Pontassolense recebe o União B, o Portosantense defronta, em casa, o Marítimo C, enquanto Machico visita o Ribeira Brava.