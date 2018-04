Portosantense ainda sonha

A Divisão de Honra está a entrar na fase de todas as decisões, com diferentes lutas, umas mais ambiciosas do que outras, mas todas bastante equilibradas. Aquela que reúne mais atenção é, naturalmente, a do título. Nesse particular, o Portosantense reentrou na luta pelo título, fruto de uma notável recuperação que coloca a equipa de Pedro Andrade bem perto do topo da classificação.

O Portosantense não perde desde a 9.ª jornada, a 16 de Dezembro, tendo entrado depois no caminho dos bons resultados, mesmo nos jogos com maior grau de exigência. Tal facto concede legítimas aspirações à equipa do Porto Santo, sobretudo depois da última ronda, na qual ganhou pontos aos outros candidatos. Hoje o Portosantense visita o São Vicente com o objectivo de prolongar o ciclo de bons resultados, também no sentido de colocar ainda maior pressão sobre Machico e Pontassolense, que só entram em campo amanhã. O São Vicente-Portosantense está marcado para o Campo Carlos Sé, Boaventura, a partir das 15 horas.

O Portosantense ainda acredita no título e deposita esperança especial na jornada deste fim-de-semana, sobretudo após os maus resultados dos adversários directos. Machico tem um encontro sempre exigente frente ao Caniçal. Já o Pontassolense visita o Xavelhas. Resta saber como vão reagir estas equipas depois dos últimos resultados na prova.