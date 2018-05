PortoBay convoca 30 portugueses

‘30 Portugueses, um País’. Este é o título do ciclo de entrevistas públicas projectadas pelo grupo madeirense PortoBay, conversas que visam a troca de ideias sobre Portugal e o seu futuro. Conversas intemporais, mas abertas também à discussão sobre a actualidade, que são moderadas pelo escritor e jornalista, Luís Osório, mas abertas à participação dos presentes na sala Madeira do hotel PortoBay Liberdade, situado n Rua Rosa Araújo, em Lisboa.

Conversas que se propõem ser paritárias em termos de convidados e que tentarão “não ser marcadas pelo que este tempo tem de irritantemente correcto”, confidencia ao DIÁRIO o administrador do grupo Porto Bay, Bernardo Trindade. A ideia nasceu de uma conversa com Luís Osório de quem é amigo desde 1999, após encontro no Funchal muito marcado pela leitura do livro 25 Portugueses. Quase vinte anos depois, “e tendo a feliz coincidência do primeiro hotel do grupo, o Eden Mar, ter sido inaugurado há 30 anos, a decisão de avançar foi fácil”.

Juntaram-se à iniciativa do PortoBay dois parceiros: por um lado, o Santander e por outro a editora Guerra e Paz. Uma conjugação de esforços que visa editar um livro que reúna o essencial das 30 entrevistas, provavelmente no final de 2019.

A primeira entrevista está marcada para 29 de Maio e terá como protagonista o pensador, cronista e sociólogo, António Barreto, “uma voz rigorosamente independente, muitas vezes incómoda, tantas vezes fatal para os alvos da sua crítica”. A última está prevista para 12 de Fevereiro de 2019, tendo Marcelo Rebelo de Sousa como convidado.

A generalidade das conversas será às terças-feiras. Começam sempre às 18 horas e têm como ponto de partida o futuro.

Bernardo Trindade assegura que tudo será feito para que “as conversas tenham relevância mediática e influência”, não escondendo outra ambição, que o Porto Bay Liberdade possa transformar-se num referencial da cidade de Lisboa. “Um hotel é também um espaço de vida, de acção sobre o futuro, de pensamento”, refere.