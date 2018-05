Porto Santo recebe jornadas do PSD

As quintas jornadas parlamentares do PSD-Madeira vão decorrer, entre amanhã e sexta-feira, no Porto Santo. O grupo parlamentar social-democrata tem cumprido um programa de contactos directos com empresas e instituições, dos vários concelhos e sectores de actividade e desta vez dedica maior atenção aos problemas do Porto Santo e à sua dupla insularidade.

O PSD pretende avaliar o cumprimento do programa do governo, nomeadamente os investimentos para o Porto Santo, entre os quais os que se relacionam com o projecto ‘Smart Fossil Free Island’ que também envolve empresas como a Renault. Os problemas criados pela dupla insularidade, sobretudo ao nível dos transportes, deverão dominar os contactos entre o grupo parlamentar ‘laranja’ e as entidades, públicas e privadas, do Porto Santo.

O atraso no concurso público para a ligação aérea, entre a Madeira e o Porto Santo e o que o PSD classifica como “sucessivo adiamento pelo governo da República” da revisão do modelo de subsídio de mobilidade, serão temas em destaque.

Desde que tomaram posse, em 2015, estas são as quintas jornadas parlamentares promovidas pela direcção da bancada social-democrata, presidida por Jaime Filipe Ramos.