Porto Santo recebe Corrida Tradicional de Carros

O Grupo Folclórico do Porto Santo realiza, este sábado, dia 18 de Maio, a 8.ª Corrida Tradicional de Carros.

A corrida vai ocorrer das 15 e as 17 horas, na descida entre o Pico da Cabrita (Pedregal) até ao final da descida, já perto da Serra de Dentro. Segundo o organizador, Duarte Mendonça, a iniciativa conta “com 22 concorrentes da ilha da Madeira mais 8 do Porto Santo” o que perfaz um total de 30 pilotos.

Segundo o responsável pela corrida, o objectivo central desta manifestação tradicional desportiva é “manter esta tradição destes carrinhos que antigamente eram alguns dos brinquedos mais utilizados pelos jovens”.

Além disso, referiu que é também com a realização destes eventos desportivos que se faz lembrar aos mais velhos os outros tempos e passar para os mais novos como é que os seus antepassados se divertiam.

“Reconhecer e homenagear aqueles que mantêm este brinquedo ao longo dos anos, que fazem ainda questão de participar e de manter este convívio, não pelos prémios, mas pela participação”, disse ao DIÁRIO Duarte Mendonça.

Para esta 8.ª edição da corrida de carros tradicionais, o Grupo Folclórico do Porto Santo conta a colaboração directa da Associação de Carros de Pau da Madeira e ainda com a ajuda da Câmara Municipal do Porto Santo e da Junta de Freguesia do Porto Santo.