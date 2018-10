Porto Santo prepara-se

Foi na tarde deste sábado, no salão nobre do antigo edifício dos Paços do Concelho do Porto Santo, que a secretária regional da Cultura e Turismo e a comissão organizadora das celebrações dos 600 anos apresentaram o programa para dia 1 de Novembro. Data em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita a ‘ilha dourada’.

“Entendemos associar as celebrações dos 600 Anos a uma data que fosse simbólica para a população do Porto Santo, realizando um conjunto de iniciativas que ganham, naturalmente, maior dignidade e projecção, graças à presença do Presidente da República”, começou por salientar Paula Cabaço nesta apresentação.

Assim, no dia 1 de Novembro, o programa inicia-se com uma Missa na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, que será presidida pelo Bispo do Funchal, D. António Carrilho.

A Eucaristia antecede aquele que será, porventura, um dos momentos mais importantes e emblemáticos deste programa (previsto para as 11h30) com a Inauguração da Estátua do Infante D. Henrique, de Francisco Franco, na Alameda Infante D. Henrique.

Quanto à estátua do grande mentor das descobertas portuguesas, Paula Cabaço destacou três aspectos. O primeiro, desde logo, “o Infante Henrique, como mentor, incentivador e empreendedor das descobertas a novos territórios”.

Em segundo lugar, Cabaço elogiou “o escultor madeirense Francisco Franco, cuja trajectória artística é inquestionável, numa obra escultórica que representou, no século XX, a grande experiência moderna no contexto regional das artes plásticas”.

Por fim, referiu que esta trata-se de “uma fundamental marca destas celebrações para a posteridade”.

O programa da visita prossegue com as intervenções oficiais, na Alameda Infante D. Henrique, após as quais decorrerá um almoço-convívio com a população. “Mais um momento de proximidade e celebração, neste dia”, vincou a secretária do Turismo.

No período da tarde, pelas 15 horas, terá lugar a inauguração da exposição fotográfica ‘O Porto Santo do Sec. XX, no olhar do Padre Eduardo Pereira’, na Sala de Exposições dos Antigos Paços do Concelho.

Paula Cabeço revelou na conferência de imprensa que esta exposição “tem por objectivo dar a conhecer fotografias da Ilha, captadas pelo Padre Eduardo Pereira – autor da clássica obra ‘Ilhas de Zargo’ – relativas ao último quartel do século XX”.

De destacar na continuação do vasto programa para dia 1 de Novembro, uma visita à Casa Colombo – Museu do Porto Santo, onde o Presidente da República assinará o Livro de Honra.

A seguir, haverá ainda espaço para o encontro com os agricultores no Campo Experimental do Farrobo e para a uma visita ao Lar e Centro de Dia de Nossa Senhora da Piedade.

Por fim, em termos programação para primeiro dia Novembro há ainda um concerto, pelas 18 horas, a cargo da Banda Municipal do Funchal ‘Os Artistas’, que terá lugar no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, ao que se seguirá, por volta das 19h15, um Espetáculo de fogo-de-artifício.

Recorde-se que o Presidente da República voltará a pisar o solo madeirense no dia de Todos os Santos, seguindo no final do dia para a Madeira, onde, no dia seguinte, estará na Escola Secundária Jaime Moniz. Uma visita que tem vindo a ser adiada de forma constante por motivos alheios, tanto à escola, como ao mais alto magistrado de Portugal.