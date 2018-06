Porto Santo na grelha da RTP Internacional

O Porto Santo vai ter pela primeira vez na sua história um programa na grelha da RTP-Madeira, com emissão garantida na RTP Internacional.

Serão produzidos oito programas, a emitir entre 16 de Julho e finais de Setembro, sempre à segunda-feira. A iniciativa é do jovem empresário do Porto Santo, Pedro Menezes, com toda a equipa de produção e entrevistados naturais ou residentes na ilha, pelo que este será o primeiro documentário/programa de televisão produzido integralmente no Porto Santo.

O projecto foi integrado no programa de festejos que a Câmara Municipal do Porto Santo desenhou para assinalar os 600 anos do achamento da ilha.

Embora tenha sido a primeira ilha descoberta pelos navegadores portugueses, Porto Santo nunca teve a relevância histórica e económica que as suas gentes anseiam, já que a sua pequena dimensão e dupla insularidade a relegou para um plano de menos evidência.

O as entidades envolvidas pretendem nesta série é dar a conhecer aspectos da história desconhecidos, recuperando tradições e sobretudo “olhando com destaque para aspectos identificativos da sua cultura, património, flora e fauna, os geosítios e os percursos turísticos, temas fulcrais para a abordagem televisiva que nos propomos produzir”.

Os retratos do património da ilha definem o modo de vida das suas gentes, desde os moinhos às noras, das casas de salão aos fornos da cal, aos sistemas de irrigação e represas, os muros de croché, bem como a sua arquitectura com seus edifícios públicos e religiosos.

A vegetação própria e característica do tempo do povoamento, desde o emblemático dragoeiro à oliveira brava/zambujeiro e a outras espécies indígenas que podem ser encontrados em trilhos e caminhos que nos levam ao Pico Branco, Terra Chã, Pico do Facho também estará em destaque.

A Ilhavisão Multimédia & Comunicação garante recorrer a “tecnologia de ponta e a soluções mais recentes no mercado, com câmaras ultra HD (4 K), com estabilizador electrónico, drone”, com os conteúdos a serem coordenados “por um dos mais experientes e prestigiados jornalistas madeirenses, Leonel Freitas, ex-director da RDP e RTP-M”.