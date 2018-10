O Porto Santo Golfe comemorou no passado sábado o seu 14.º aniversário, com a realização de mais um evento desportivo assim como um jantar-convívio que reuniu cerca de 80 pessoas, entre sócios do clube, amantes da modalidade e várias entidades públicas.

No que diz respeito ao último torneio da época, o Torneio Aniversário a vitória sorriu a Roberto Sousa, após uma competição onde...