Porto Moniz é o menos transparente do país

O município do Porto Moniz, com um índice de 10,17, foi o pior classificado no Índice de Transparência Municipal de 2017, mostraram os resultados ontem anunciados pela Transparência e Integridade, Associação Cívica, que abrange 308 municípios portugueses: “Aquando desta avaliação, o site do Município do Porto Moniz encontrava-se em reestruturação e, a partir do início deste ano, já está a ser carregada toda a informação que a autarquia tem disponível, tornando este espaço mais completo”, acabou por escrever Nélio Sequeira em comunicado, já ao final da tarde de ontem.

Além desta, o vereador da autarquia expôs várias justificações para o desempenho negativo do concelho, como a autarquia ter “falta de recursos humanos, , uma situação que está em vias de ser colmatada, dado que já foi aberto concurso para a contratação de pessoal”. Com os novos “quadros e com a reestruturação do site”, garante o vereador, a autarquia conta “ocupar uma posição bastante melhor e destacada no referido índice” em 2018. “A Câmara Municipal do Porto Moniz fechou o ano de 2017 com uma das melhores contas de sempre, não tem dívidas a fornecedores e tem um prazo médio de pagamento a fornecedores de quatro dias (uma das melhores do país)”, lê-se ainda no comunicado. O DIÁRIO quis questionar Emanuel Câmara sobre os resultados, mas apesar das sucessivas tentativas ao longo do dia, o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz não respondeu até ao fecho desta edição.

No fundo da tabela ficou ainda Pedrógão Grande (10,71), Moura (13,60), Mora (14,70), Figueira de Castelo Rodrigo (21,56), Serpa (22,11), Almeida (23,35), Corvo (23,63), Freixo de Espada à Cinta (23,76) e Vila Viçosa (24,86). Aqueles que mais subiram no ‘ranking’ em relação a 2016 foram Fornos de Algodres, que escalou 274 lugares, para 31º lugar, Castro Marim, que trepou 263 posições, para 34º, e Penela, que subiu 252 lugares e está agora em 56.º. Já os que mais desceram foram Ponte da Barca, que baixou 217 lugares do índice, para 225.º, Esposende, que derrapou 169 lugares, para 286.º, e Portimão, que caiu para a 197.º posição, 159 lugares abaixo do que em 2016.

Ribeira Brava é o mais transparente dos 11 concelhos

“Fico contente por estarmos nesse ranking, é alheio a nós, e deve-se a termos o máximo de informação possível no site da Câmara [Municipal da Ribeira Brava]” começa por dizer o presidente da autarquia ao DIÁRIO. Ricardo Nascimento está, claro, satisfeito porque o município é o melhor colocado, dos 11 regionais, no Índice de Transparência Municipal de 2017. O concelho liderado por Ricardo Nascimento ocupa o 99.º lugar, seguido por Câmara de Lobos, que subiu este ano e ocupa a 121.ª posição. O presidente da autarquia vinca que a Ribeira Brava “sempre foi um município transparente”, mas que a internet possibilita uma maior proximidade aos cidadãos do concelho. Por isso, diz, a equipa autárquica aproveita o espaço virtual para “colocar concursos, regulamentos, estatísticas e outras informações”. Um trabalho “adicional”, explica o autarca, mas gratificante. Não devido aos “pontos que dá no ranking: “A questão é disponibilizar um sítio de acesso para que todos saibam o que se passa”. Por causa disso, o objectivo é continuar: “Pôr o máximo de informação no site. Ainda bem que somos os primeiros, mas essa é outra questão. É salutar tentar fazer mais transparência deste lado e ser reconhecido numa auditoria externa. Mas o nosso primeiro objectivo é continuar a informar a população independentemente do lugar”, remata Ricardo Nascimento. A Ribeira Brava foi também um dos municípios que mais subiram em relação à pontuação do ano passado. Este ano teve 59,89 pontos, subiu 147 posições, tendo os municípios de Alfândega da Fé e Vila do Bispo obtido a melhor classificação com 90,66 pontos nesta quinta edição do índice. O Funchal subiu 68 lugares e a Ponta do Sol 58, sendo os outros dois municípios com subidas mais significativas de entre os concelhos da Madeira. A média dos 308 municípios portugueses está nos 51 pontos, “uma descida ligeira face aos 52 pontos atingidos na edição de 2016”, informou a associação. Os dez municípios com melhores classificações obtiveram pontuações acima dos 82 pontos. Além dos dois já citados, obtiveram bons resultados Vila Nova de Cerveira (em 3º com um índice de 90,25), Arcos de Valdevez (4.º, com 86,95), Santa Marta de Penaguião (5.º, com 86,54), Sintra (6.º, com 84,89), Oliveira do Hospital (7.º, com 84,07), Tábua (8.º, com 83,79), Cinfães (9.º, com 83,24), Leiria (10.º) e Vila de Rei (11.º), ambos com 82,80. Com Agência Lusa