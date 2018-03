Porto do Funchal teve o melhor Fevereiro de sempre

Para comprovar este bom desempenho, em termos estatísticos, ou seja que este foi o melhor mês de Fevereiro pelo menos desde 2001 - dados públicos e publicados confirmam, mas os números podem ser ainda melhores no que toca a passageiros, embora não haja dados mensais anteriores a esse ano que o confirmem -, basta ver que em todo o ano de 1976, escalaram o Porto do Funchal 197 navios de cruzeiro transportando em trânsito, desembarcados ou embarcados um total de 90.612 passageiros. Uma média de quase 460 por navio. Actualmente, no referido mês de Fevereiro e com apenas 24 navios, a média por embarcação ascendia a mais de 2.249 passageiros.

No movimento de passageiros, com quase mais 12.400, é que tudo corre pelo melhor, pois com +29,82% de clientes, embora, reforce-se, com apenas mais três navios, são números que até este ano nunca tinham sido alcançados.

O Porto do Funchal confirmou em Fevereiro o que já demonstrara em Janeiro. E Março parece caminhar no mesmo sentido. Está a ser um início de ano em grande, com aumentos significativos de passageiros, inclusive batendo o recorde de turistas movimentados nesta infra-estrutura no mês passado.

Média de passageiros por navio tem aumentado com o passar dos anos

Já em 1986, foram muito menos navios (119) que 10 anos antes, que transportaram naturalmente menos passageiros (56.452), mas a média de turistas por escala ascendeu a mais de 474 e perto de 10 escalas por mês.

Vinte anos depois (1996), com a escala de 141 navios foram movimentados 111.350 passageiros, à média de quase 790 por cada navio de cruzeiro. E 10 anos depois (2006), com 250 escalas e um total de 295.615 passageiros movimentados e uma média superior a 1.182 clientes a bordo, já se tinha entrado na era moderna da indústria do cruzeiro. No melhor ano de sempre do Porto do Funchal (2012), que teve 339 escalas e movimentou 593.550 passageiros, a média já ascendia a quase 1.751 clientes a bordo por cada escala.

Para se ter uma percepção da evolução, no último mês de Fevereiro, por cada uma das 24 escalas a média de passageiros a bordo quase atingiu os 2.250. No mês anterior, Janeiro de 2018, a média tinha sido de pouco mais de 1.993 passageiros por cada uma das 32 escalas.

Médias bem superiores às do ano passado, que movimentara 539.192 passageiros em 289 navios, para uma média de quase 1.866 pessoas/clientes a bordo. Refira-se que 2017 foi um ano muito melhor em termos de ocupação dos navios em escala no Funchal do que, por exemplo, 2016, que apesar de mais chegadas tivera uma média de 1.769 passageiros.

E Março de 2018, que está quase a terminar, também vai no bom caminho. Até ontem, tinham feito escala no Porto do Funchal um total de 31 navios de cruzeiro e ainda são esperados até final do mês mais quatro escalas.

Significaria que, nos últimos oito anos, este seria o terceiro melhor Março no que toca a escalas, suplantado apenas pelo extraordinário e quase inultrapassável no actual contexto ano de 2012 (47 escalas nesse mês) e ainda o bom ano de 2011 (39 escalas), igualando ainda o ano de 2015. Note-se que no ano passado, neste mês, tinham feito escala no Porto do Funchal um total de 22 navios. Seria, no mínimo, um aumento de mais 13 navios em escala.

Seatrade, a montra anual

Navios maiores, mais atractivos, com maior capacidade para transportar passageiros e, sobretudo, beneficiando de um projecto que continua a dar frutos, a marca ‘Cruise in the Atlantic Island’ que junta os portos da Madeira, Canárias e Cabo Verde, são algumas das razões deste crescimento. Hoje, passados mais de 20 anos desde a criação da marca, fica mais do que claro que este significou o ‘ponto de viragem’, sobretudo do Porto do Funchal como ponto de escala de navios de cruzeiro.

Ainda na primeira semana de Março, em Fort Lauderdale, Miami, durante o Seatrade Global Cruise, que é tida como a maior feira mundial da indústria de cruzeiros, os responsáveis portuários das duas regiões insulares de Portugal e Espanha e do país independente Cabo Verde, fizeram os contactos para se promoverem junto dos operadores.

A APRAM, através da sua presidente Lígia Correia, “esteve presente e manteve vários contactos não só com as companhias de cruzeiro como também com os parceiros, nomeadamente os da marca ‘Cruise in the Atlantic Island’”, dava conta uma nota da Administração dos Portos da Madeira. “À margem da Seatrade Global Cruise acontecem várias reuniões como a da Associação MedCruise”, lembrava outra nota, referindo que também os agentes de navegação madeirenses estiveram no evento nos Estados Unidos da América, sendo que a APRAM teve dupla participação e visibilidade, pois estava em dois stands, no dos Portos de Portugal (em conjunto com Açores, Portimão, Leixões, Lisboa e Setúbal) e no da “Cruise in the Atlantic Islands”. Uma feira que “atrai 11 mil participantes registados, mais de 700 empresas de 113 países e mais de 300 jornalistas internacionais”, recordava.