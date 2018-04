Porto de abrigo do Porto Santo dragado antes do Verão

O Governo Regional, através da Administração dos Portos da Madeira, vai avançar em breve, com a maior operação de dragagem do porto do Porto Santo dos últimos 14 anos. A intervenção ascende a mais de meio milhão de euros, sabe o DIÁRIO.

De acordo com o vice-presidente do Governo Regional, esta intervenção é fundamental face ao nível de assoreamento que o Porto de Abrigo apresenta actualmente, justificando a iniciativa, que representará um investimento público de mais de 500 mil euros. Segundo Pedro Calado, “pretende-se com esta operação eliminar as dificuldades criadas pelo acumular das areias na entrada do porto de abrigo do Porto Santo e permitir a manobra das embarcações em segurança”.

Para o governante, o factor segurança das populações bem como das operações portuárias, “é uma grande preocupação deste governo, razão pela qual optou-se pela afectação de verbas públicas a este projecto”.

A dragagem vai ser feita na entrada do porto e dentro da baía, entre as cotas -7,5 metros e -8,5 metros ZH, visando criar condições de navegabilidade, de manobra e segurança aos navios que aportam na ilha Dourada. O volume estimado a ser dragado rondará os 100 mil metros cúbicos de sedimentos.

Neste momento e de modo a cumprir a legislação em vigor, estão em curso os procedimentos para a realização das análises aos sedimentos a retirar, bem como a identificação dos locais mais adequados onde os colocar. “Complementarmente realizar-se-á a abertura do concurso público para a operação de dragagem propriamente dita, prevendo-se que o mesmo seja lançado nos próximos dias”, disse o vice-presidente, reforçando que “esta intervenção, que é uma operação do Governo Regional, através da APRAM e da Secretaria Regional do Ambiente, para além de garantir as condições de segurança e navegabilidade no interior do porto, vai também permitir reforçar a areia disponível da praia do Porto Santo”.

Os estudos prévios estão concluídos e neste momento, decorrem os procedimentos públicos para que a obra possa iniciar-se dentro em breve, antes do início do Verão, devendo ficar concluída 30 dias após o início dos trabalhos.

A última grande dragagem no Porto do Porto Santo aconteceu em 2004. Na altura, foram retirados 130 mil metros cúbicos de inertes. Foi a primeira intervenção, após a inauguração daquele porto, em 1984.

De 2004 até agora houve duas pequenas intervenções, junto ao terrapleno e uma, um pouco maior, no contra-molhe.