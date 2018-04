Porto da Cruz conquista título da I Divisão

O Porto da Cruz é o campeão da I Divisão regional de futebol 2017/2018. A equipa orientada por Bruno Abreu assegurou ontem a conquista do título com o triunfo (2-1) na visita ao Choupana. O Andorinha também venceu o seu jogo, por 3-0, diante do Carvalheiro, mas insuficiente para chegar ao 1.º lugar desta competição. Porto da Cruz e Andorinha já tinham garantido a subida à Divisão de Honra.

A decisão do título ficou para a derradeira jornada da I Divisão, fruto dum percurso muito idêntico efectuado pelas duas equipas que discutiram esse objectivo ao longo do campeonato. Um ponto separou 1.º e 2.º, o que ilustra bem este equilíbrio resultante entre as duas equipas que demostraram os melhores argumentos em 2017/2018.

Na 12.ª e última jornada, o Porto da Cruz entrou em campo na frente da classificação e acabou por confirmar o título da I Divisão com os três pontos somados no Cristiano Ronaldo Campus, diante do Choupana, por 2-1. Paulo Dinarte e Simon apontaram os golos do Porto da Cruz, enquanto André Andrade marcou para o Choupana, na transformação de uma grande penalidade. A equipa orientada por Bruno Abreu conseguiu assim o resultado necessário para carimbar o 1.º lugar.

Já o Andorinha precisava de ganhar e esperar por uma escorregadela do Porto da Cruz. Acabou por cumprir a sua missão, algo que foi insuficiente para chegar ao título. Em Santo António, o Andorinha manteve viva a esperança até ao fim, com o triunfo por 3-0, mas as notícias que chegavam da Choupana não eram animadoras para as suas cores. O Porto da Cruz é o campeão da I Divisão regional.