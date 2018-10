Porta33 despede-se de ‘A luz que há’

O arquitecto Paulo David passa pela Porta33 em Novembro com uma exposição. ‘Da continuidade das formas e do modo como pousam’ inaugura no dia 24 de Novembro às 18 horas. Antes, já no sábado, a galeria da Rua dos Quebra Costas despede-se de ‘A luz que há’ com uma história encenada por Catarina Claro às 11 horas e uma visita guiada por Luísa Spínola às 17h.

