Porta33 aprofunda ligação ao desenho com iniciativas

A Porta33 vai desenvolver um projecto de residências intitulado ‘Mais importante que desenhar é afiar o lápis’, dando mais ênfase ao desenho através da partilhar de experiências com os artistas convidados a trabalhar na galeria. Antes disso, inaugura no próximo sábado a exposição ‘A luz que há’, onde reúne um conjunto de trabalhos nesta área orientados por Luísa Spínola, realizados no espaço da Rua do Quebra Costas entre Dezembro do ano passado e este mês. Foram feitos por um grupo de crianças, jovens e adultos motivados para a prática do desenho, arte acarinhada há muito pela instituição.

“No trabalho da Porta 33 sempre existiu uma preocupação em apresentar a tematização do desenho, quer a partir do programa expositivo quer estimulando a reflexão e a experimentação em torno desta disciplina”, assumiu a galeria na nota de divulgação da nova exposição, patente ao público a partir das 18 horas do próximo dia 23, até ao dia 29 de Setembro. “Presente desde o início da actividade esta opção pelo desenho reflecte uma intenção em situar o trabalho expositivo e curatorial muito próximo do processo criativo dos artistas, de que o desenho constitui, provavelmente, a expressão mais directa. Ora esta proximidade com os artistas, o trabalho de produção de obras novas sempre foi uma das características que fizeram da Porta 33 uma instituição única”.

O grupo encontra-se desde Dezembro às terças e sábados no atelier de desenho promovido pela galeria, onde estão crianças desde os 5 anos a adultos na casa dos 40. Deverá ser embrião para partilhar experiências futuras com os artistas convidados a trabalhar na Porta33, pelo menos assim deseja a direcção do espaço. O desenho, explica a galeria, “enquanto potência para o conhecimento de si e do mundo, é a âncora com que nos propomos sedimentar o enraizamento e o natural crescimento de um projecto de residências intitulado ‘Mais importante que desenhar é afiar o lápis’, cuja calendarização será brevemente anunciada, e que reúne um conjunto de artistas, autores e curadores que, de um modo geral, se dedicam a projectos de investigação longos e persistentes, em que as preocupações estão, frequentemente, aliadas a questões ambientais, educativas ou de reparação do mundo.”

O atelier de Desenho da Porta está aberto a todo os interessados e vai continuar a trabalhar mesmo depois de ‘A luz que há’, fazendo apenas uma pausa em Agosto. É independente dos dois ateliers promovidos através do Serviço Educativo que garantem a ligação às exposições temporárias.