Porta de Jardim pronta

É a mais recente novidade ao nível das portas pintadas na Zona Velha do Funchal. Trata-se da porta pintada em homenagem a Alberto João Jardim, que pode ser vista no n.º 29 da Rua de Santa Maria, onde está instalada a Mercearia da Poncha, um estabelecimento da responsabilidade do Grupo do Café do Teatro.

A obra, da autoria da artista plástica Svitlana Shapiro, é uma homenagem que o grupo do Café do Teatro quis fazer “ao grande homem e presidente e pelo que fez pela Madeira e madeirenses”, referem os responsáveis por esta iniciativa.

De destacar que Maio foi, de resto, um mês de tributo ao ex-presidente do Governo Regional da Madeira, quer por parte do PSD nacional nas comemorações do seu 44º aniversário, em Beja, quer por parte da Região, que decidiu lhe atribuir uma medalha de mérito pelos serviços prestados enquanto governante.