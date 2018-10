Porcos junto a prédios revoltam moradores

Alguns moradores dos apartamentos situados junto à Capela do Amparo, na Ajuda, estão indignados com o cheiro nauseabundo proveniente de uma criação de porcos e vacas em zona urbana. Além do cheiro que se entranha diariamente no prédio, os residentes acreditam que a grande quantidade de moscas que se encontra nas habitações tem origem nesta exploração pecuária e constitui uma ameaça...