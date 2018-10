Depois da tempestade veio a bonança, com o bom tempo a marcar o segundo treino da selecção portuguesa de sub-21, em solo madeirense, de preparação para o decisivo embate de amanhã com a Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Campeonato da Europa de 2019, que se realizará de 16 a 29 de Junho do próximo ano, em San Marino.

Antes do treino matinal, que decorreu no Estádio da Madeira,...