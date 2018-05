População exige estudo sobre saúde das árvores

O movimento ‘Somos Todos Monte’ entregou, ontem de manhã, na Câmara Municipal do Funchal, um abaixo-assinado com cerca de 1.200 subscritores a exigir que a autarquia torne públicos os resultados do estudo sobre as condições de saúde e segurança de todas as árvores do Largo da Fonte, incluindo o Parque Leite Monteiro.

“A segurança do espaço e a protecção ambiental de árvores centenárias são duas grandes tarefas que têm que ser conciliadas e, por isso, é fundamental que esta intervenção seja devidamente fundamentada cientificamente. A necessidade de tornar esse estudo público mantém-se, como forma de assegurar a inexistência de risco das árvores que não serão intervencionadas”, disse Teresa Luís, porta-voz da iniciativa, pouco depois de ter entregue o documento na Loja do Munícipe.

Teresa Luís considera que o abaixo-assinado começou a produzir efeitos ainda antes de estar concluído: “Acreditamos que este envolvimento da comunidade foi fundamental para a decisão já anunciada pela Câmara de finalmente intervir naquele espaço, depois de quase um ano de solicitações individuais que nunca tiveram a devida resposta”. Agora, o movimento espera que a autarquia concretize a anunciada intervenção nas árvores do Monte, com início previsto para o dia 28. Contudo, os seus promotores manifestam “estranheza com o facto de esta intervenção poder vir a ser iniciada sem que antes se tenha apresentado e tornado público o estudo fitossanitário às árvores que determina quais constituem risco para a segurança do espaço”. De qualquer modo, defendem que o Parque Leite Monteiro e o Largo da Fonte “têm que continuar a ser um ex-libris da freguesia do Monte, do Funchal e da Madeira enquanto destino turístico e zona verde de qualidade”. “Não aceitamos que quase passado um ano desde a tragédia de 15 de Agosto ainda não existam garantias reais sobre a segurança daquele espaço”, concluem. M. F. L.