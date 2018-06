Pontões das ribeiras ganham quiosques

O Grupo Madeira Leisure Entertainment (MLE) ficou com a concessão dos dois pontões das fozes da Ribeira de Santa Luzia e João Gomes, no Funchal, onde vão ser instalados dois quiosques com esplanada com capacidade para 70 pessoas, conforme se pode ver nas fotos.

Esta concessão, que tem a duração de 10 anos e por um valor de renda de 2.000 euros/mês por cada pontão, resulta de um projecto que o grupo madeirense fez para ali instalar os referidos espaços comerciais.

Segundo a empresa a candidatura aos quiosques, que foi procedido de concurso público por anúncio publicado na imprensa regional, contou com outros três concorrentes. O Grupo MLE prevê um investimento total na ordem dos 200 mil euros e resultará na criação de 12 novos postos de trabalho.

A atribuição destes espaços resultou, inicialmente, de um pedido junto da Administração dos Portos da Madeira (APRAM) por esta mesma empresa, denominada MLE – Madeira Leisure Entertainment, Restauração e Animação, Lda., que requeria a instalação de um quiosque com esplanada (com 10 m x 23,70 m) destinado a cafetaria e gelataria, em cada um dos pontões existentes na foz da Ribeira de Santa Luzia, com uma área bruta total de 263,50 m2.

A publicitação desta intenção de exploração foi publicada no Jornal Oficial da Região (JORAM) a 10 de Julho do ano passado, tal como manda a lei estendendo o convite a todos os interessados para, querendo concorrer, poderem apresentar num prazo de 30 dias úteis um projecto a concurso, embora os requerentes (MLE) gozassem do direito de preferência na atribuição do título para a ocupação e utilização dos espaços.

O Grupo MLE tem as marcas Qasbah, Scat, Portaliano, a Hamburgueria do Mercado e a Quinta do Terreiro da Luta. Está presente no mercado regional desde 2006 e tem nos seus quadros perto de 50 colaboradores e com este investimento surgirão, como referido, mais 12 postos de trabalho.