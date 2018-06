Informação de ‘ouro’

A informar desde o longínquo dia 11 de Outubro de 1876, o DIÁRIO de Notícias da Madeira guarda na sua estante 141 páginas de história. A longevidade, contudo, não é apenas o que nos distingue, até porque a partir do próximo dia 21 de Agosto, Dia da Cidade do Funchal, o matutino de todos nós passará a ostentar a Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro, a ser entregue pela autarquia funchalense.

A decisão foi tomada por unanimidade, ontem, em Reunião de Câmara, e deliberou a atribuição da insígnia ao único jornal centenário da Região, 4.ª publicação diária mais antiga do país e 3.ª das regiões autónomas.

Considerando o DIÁRIO como “referência incontornável do jornalismo madeirense” e o “jornal regional português de maior expansão e circulação ainda em publicação”, o executivo camarário liderado por Paulo Cafôfo afirmou que esta distinção “constitui um exemplo de resiliência, prestígio e longevidade no panorama da imprensa portuguesa” que se pauta por “um jornalismo de qualidade, responsável, independente, plural, e sempre fiel ao seu estatuto editorial que desde a primeira hora pugnou pelos interesses desta povoação”.

Paulo Cafôfo teve a honra de propor, nos termos do disposto no artigo 10.º, do Regulamento de Medalhas Municipais, que fosse atribuída a Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro, ao DIÁRIO, em reconhecimento desta “verdadeira instituição”, abarcando neste reconhecimento “todos os profissionais de excelência que esta associação muito dignamente representa” .

“Pelo importante contributo que, notoriamente, a acção desta entidade tem trazido a diferentes níveis”, nomeadamente, “informativo, cultural, social, turístico e económico”, a CMF considera ser de “inteira justiça que a cidade do Funchal reconheça e valorize, publicamente, o papel, o empenho e o dinamismo do DIÁRIO de Notícias da Madeira, demonstrado ao longo dos anos da sua existência”.

A deliberação da autarquia terá de ser agora homologada pela Assembleia Municipal, e será entregue em cerimónia solene no Dia da Cidade.