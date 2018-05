Pontassolense festejou quatro anos depois

Quatro anos depois o Pontassolense voltou a festejar a conquista do título do Campeonato da Divisão de Honra Regional em futebol sénior.

Depois de andar sempre nos lugares do pódio a festa do título de campeão, época 2017/2018 foi arrancada a ferros e na derradeira jornada, que acabou por ser emotiva até ao apito final no Campo Municipal da Ponta do Sol e também no Municipal da Ribeira Brava, onde, até então líder Machico, acabou por ser surpreendido ‘entregando’ assim as faixas ao conjunto da Ponta do Sol.

Já em termos individuais e nos Prémios Coca-Cola European Partners, da presente temporada, o avançado do Palheiro Ferreiro, Emanuel Tavares conseguiu manter-se na liderança na lista dos melhores marcadores, conseguindo, na última jornada aumentar a distância dos demais adversários. 13 golos em 22 jornadas foi suficiente para erguer o troféu de 2017/2018, com Fábio Adriano a ser segundo, com 10 golos, enquanto quatro outros atletas fecharam o pódio, todos com nove golos apontados.

Quanto ao prémio de melhor em campo, atribuído pelos treinadores das 12 equipas, ao longo das 22 jornadas, Luís Filipe (Xavelhas), Jair Monteiro (Marítimo C) e Júlio Jacinto (Santacruzense) terminaram ambos no topo da classificação, com 10 citações cada um.