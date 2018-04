Pontassolense está cada vez mais perto do título

O Pontassolense conseguiu ontem manter quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato da Divisão de Honra Regional, depois de ter vencido em casa o Santacruzense, por 2-1.

Foi na recta final que a equipa orientada por André Rebelo conseguiu chegar ao triunfo, que coloca a turma da Ponta do Sol no caminho certo do título.

O segundo classificado quase era surpreendido em Câmara de Lobos pelo Bairro da Argentina, mas as vitória ‘suada’, por 3-4, permite acelantar ainda algumas esperanças de Machico chegar ao título.

Quanto ao Portosantense, apesar de ter vencido bem o Xavelhas, que tem praticamente a descida consumada, muito dificilmente poderá chegar ao primeiro lugar, pois estam apenas em disputa nove pontos.

Nas contas pela manutenção há um dado novo que se prende com as descidas da Camacha e Câmara de Lobos aos regionais [ver página 20]. Atendendo a este cenário vão vair à I Divisão Regional pelo menos três equipas. Portanto, a luta promete.