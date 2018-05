Pontassolense é bicampeão regional

Jogo sofrido onde a ansiedade esteve presente e onde o Pontassolense fez apelo à sua grande alma. Desta feita não teve de recuperar qualquer resultado negativo, mas a má pontaria da primeira parte trouxe alguma incerteza. No entanto os golos, mesmo com o Ribeira Brava a reagir, permitiram a renovação do título de campeão.

Na primeira parte, o Pontassolense sentiu dificuldades em acertar com a baliza de Elvio Abreu. Flávio Castanho, à sua conta, falhou cinco grandes oportunidades de golo. O Ribeira Brava sempre que pôde perturbou o adversário, surgindo próximo do guarda-redes Jimmy Teixeira, obrigando-o a trabalho redobrado.

A equipa da casa chegou ao intervalo nervosa devido ao empate e à importância do jogo para a decisão do campeonato. Mas no recomeço abriu o activo por Flávio Castanho e o jogo tornou-se mais vivo e espectacular. Pouco depois, o mesmo jogador ampliou mas a meio do segundo tempo José Abreu concluiu uma triangulação e reduziu.

Logo no minuto seguinte, o ala Gabriel Gonçalves fez o 3-1 e trouxe lucidez à equipa que vinha acusado em determinados momentos ansiedade.

Perto do final novamente os viscondes reduziram por Jesse Silva e de livre directo mas Flávio Castanho fechou o resultado.

Assim, o Pontassolense garantiu um título depois de inúmeras dificuldades, pois enfrentou uma série de contratempos com lesões e castigos ao longo da prova.