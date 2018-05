Pontassolense avança para os nacionais mas só no futsal

Só a 5 de Junho o Pontassolense irá definir o futuro mas já é uma garantia que a equipa de futsal, campeã regional, vai avançar para a II Divisão nacional, faltando apenas o sim de um patrocinador para que seja oficializado o anúncio.

O Pontassolense vai, portanto, avançar para os nacionais de futsal, mas muito dificilmente dará o mesmo passo com equipa de futebol, que se sagrou campeã da Divisão de Honra.

Ao que apurámos, a direcção presidida por Orlando Sousa não vai avançar porque não tem verbas suficientes para apostar na subida, uma vez que os cerca de 85 mil euros de apoio do Governo Regional, concedidos através do Plano Regional de Apoio ao Desporto, e o contributo financeiro da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que terá apresentado como proposta um acréscimo de 20 mil euros às verbas que já investe no clube, não chegam para fazer face a despesas.

Ainda que as deslocações aéreas estejam asseguradas, os 100 mil euros que estão à disposição do clube são considerados insuficientes para pagar o aluguer do autocarro nas viagens no continente, o alojamento e alimentação, bem como a organização interna dos jogos, fora o investimento que é necessário fazer numa equipa que dê garantias.

Desta forma, sem hipóteses de garantir fortes apoios do tecido empresarial local, o Pontassolense já manifestou à Associação de Futebol da Madeira (AFM) que vai abdicar da participação no Campeonato de Portugal na próxima temporada.

‘Bola’ do lado de Machico

Atendendo a este cenário, que será confirmado a 5 de Junho, a AFM vai convidar o vice-campeão da Honra a ocupar o lugar do Pontassolense, no caso a AD Machico.

O clube machiquense, como é do conhecimento público, vai para eleições a 22 de Junho - concorrem a acto eleitoral o actual presidente da direcção, Raul Miranda, e o presidente da Assembleia Geral, Jaime Gouveia - e só então se deverá pronunciar sobre uma eventual subida que, a acontecer, terá de ser comportada apenas com o apoio da Câmara Municipal de Machico, uma vez que o Regulamento de Apoio ao Desporto (RAD) apenas prevê subvenção ao campeão regional.

O Governo Regional poderá, no entanto, alterar o RAD para que os apoios se estendam a outros clubes, que não apenas o campeão, por forma a que a Madeira não fique com menos equipas nos nacionais de futebol. Todavia, atendendo ao feito histórico da equipa feminina do Marítimo, que subiu à I Divisão, bem como o aparecimento do Campeonato Nacional de sub-23, o executivo madeirense não se mostra interessado em alterar as regras do jogo, até porque poderá abrir precedente noutras modalidades.

Segue-se o Portosantense

Caso Machico chegue à conclusão que é, também, incomportável subir aos nacionais, seguir-se-á um convite ao Portosantense, que tem um investidor privado interessado em que a equipa suba ao Campeonato de Portugal.