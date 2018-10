As equipas masculinas da ADC Ponta do Pargo e do São Roque somaram ontem mais duas importantes vitórias no Campeonato Nacional da I Divisão em ténis de mesa.

A jogar fora de portas , em jogos referente à terceira jornada, os madeirenses tiveram prestações diferentes mas alcançado o objectivo principal. No reduto do Guilhabreu a formação do São Roque composta por Zhao Tianming Nuno...