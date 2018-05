Ponta do Sol espera por intervenção do Governo

A Câmara Municipal da Ponta do Sol já deu início à regularização das praias do concelho com vista ao arranque da época balnear, mas fica adiada uma intervenção de fundo na frente-mar da vila da localidade como alguns veraneantes esperavam que acontecesse, nomeadamente o reperfilamento do enrocamento e o desassoreamento em consequência dos estragos que os temporais têm causado e arrastado.

Não vai porque a autarquia espera pelo apoio governamental, conforme explicou, ao DIÁRIO, o vice-presidente do município da Ponta do Sol.

“O município não tem capacidade para fazer esse tipo de intervenção”, começou por dizer o responsável.

“Estamos a aguardar que o Governo Regional avance com essa intervenção”, observou o socialista que, ainda assim, disse que os trabalhos que começaram no final da passada semana seguirão idêntico rumo nas praias do Lugar-de-Baixo e da Madalena do Mar, adiantou o autarca Sidónio Pestana.

“Aquilo que estamos a efectuar é aquilo que vem sendo feito noutros anos, que é a regularização do calhau” para que os banhistas tenham um melhor acesso ao litoral e na própria utilização da praia.

Ainda na praia da vila, a autarquia recomenda que os banhistas ou visitantes não tentem fazer do enrocamento um ponto de visita justamente por não ser aconselhável face aos espaçamentos entre os blocos de betão.

“Vamos colocar a sinalização, no entanto as pessoas não respeitam”, lamentou o ‘vice’ de Célia Pessegueiro que recentemente, em conferência de imprensa afirmou que o Governo Regional deve encomendar um estudo para analisar o fenómeno da extracção de inertes na costa e nas ribeiras e financiar as obras de reparação, porque é quem está a licenciar, a cobrar as taxas e a ficar com os impostos da actividade extractiva.