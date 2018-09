“É uma ajuda preciosa para as famílias que vêm assim reduzida a factura que lhes custa anualmente a entrada no novo ano escolar dos seus educandos”, afirmou a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, durante a entrega de manuais escolares para o 2.º e 3.º ciclos, que decorreu ontem naquele concelho.

Trata-se da primeira vez que a Câmara Municipal da Ponta...