As duas equipas da ADC Ponta do Pargo/Calheta somaram quatro derrotas nos jogos disputados ontem, no primeiro dia de competição da 2ª Fase da Taça ETTU em ténis de mesa, que se desenrola em Espanha.

Nos masculinos, num grupo que se joga em Burgos, a equipa madeirense perdeu os seus dois confrontos por 3-1, respectivamente diante do Turk Telekom Ankara Sport Club, da Turquia, e do...