Ponta do Pargo perde e adia decisão para hoje

A equipa feminina da Ponta do Pargo perdeu ontem (1-3) com o Juncal, na segunda mão das meias-finais do play-off da I Divisão de ténis de mesa, adiando para hoje a decisão sobre quem vai estar presente na final.

Depois do triunfo nos Açores por 3-1, as madeirenses foram surpreendidas em casa pela turma açoriana, num jogo disputado no ginásio do Centro Cívico da Ponta do Pargo.

Ontem, apenas Edem Offion conseguiu somar um triunfo para a equipa madeirense, impondo-se a Leila Oliveira por 3-1, com parciais de 11-7, 6-11, 11-4 e 11-9.

De resto, Janet Effiom foi derrotada no confronto com Tatiana Garnova por 2-3 (9-11, 7-11, 11-7, 11-6, 8-11), Paula Medina perdeu pelo mesmo resultado com Olga Kim (9-11, 11-6, 9-11, 11-7, 12-14), enquanto o par Janet Effiom/Paula Medina foi batido por Leila Oliveira/Vitória Santos por 1-3 (10-12, 11-4, 11-13, 6-11).

O decisivo jogo de desempate realiza-se esta tarde (15 horas), novamente na Ponta do Pargo.

Na outra meia-final, o São João não compareceu ao jogo da segunda mão, que seria disputado em casa do CTM Mirandela, pelo que a equipa transmontana ficou automaticamente apurada para a final da competição. A falta de comparência ter-se-á ficado a dever à falta de recursos financeiros para a deslocação a Mirandela!

Recorde-se que no encontro da primeira mão, disputado na Ribeira Brava, as madeirenses tinham perdido por tangencial 3-2.