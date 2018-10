Ponta do Pargo festeja

A equipa feminina da ADC Ponta do Pargo fechou, ontem, com chave de ouro a sua estreia na época 2018/2019 em ténis de mesa, e logo nas competições europeias.

A competir no grupo C da primeira fase da Taça ETTU, que teve lugar na ilha do Pico, nos Açores, a formação da Calheta precisa de vencer na derradeira jornada para poder carimbar o passaporte para a fase seguinte, e depois de...