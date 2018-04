Ponta do Pargo e S. João têm jogos decisivos

As equipas femininas da Ponta do Pargo e do São João disputam, esta tarde, jogos decisivos com vista à sua presença na final do Campeonato da I Divisão de ténis de mesa.

A formação da Ponta do Pargo, que venceu o encontro da primeira mão da meia final em casa do Juncal (3-1), poderá mesmo ‘carimbar’ desde já um lugar no embate que vai decidir o título, bastando-lhe para tal somar um novo triunfo na partida agendada para as 15 horas, no Ginásio do Centro Cívico da Ponta de Pargo.

Diferente é a situação do São João, que depois da derrota sofrida na primeira mão desta meia final (2-3 no jogo disputado em casa), terá impreterivelmente de vencer o encontro desta tarde no reduto do campeão nacional em título CTM Mirandela. Só assim poderá adiar a decisão para a ‘negra’.

Resta dizer que se houver necessidade de recorrer a um terceiro jogo, ele será jogado amanhã às 15 horas, tanto na Ponta do Pargo como em Mirandela.

Jovens no Torneio de Lourosa

Referência, ainda, para a participação, este fim-de-semana, de nove atletas, em representação da Ponta do Pargo e da ACM Madeira, no Torneio Aberto Cidade de Lourosa, prova pontuável para o ranking nacional dos escalões de iniciados, infantis, cadetes e juniores.

A Ponta do Pargo faz-se representar por Adriana Silva, Dalila Rato, Daniel Monteiro, Tomás Costa e Verónica Martins, a ACM Madeira apresenta Francisca Gouveia, Luana Caires, Sara Ferreira e Tomás Ferreira. N.G.