Ponta do Pargo afastada

A formação da Ponta do Pargo foi ontem afastada da final do Campeonato Nacional da I Divisão feminina de ténis de mesa, ao sair derrotada do terceiro confronto das meias-finais, frente às açorianas do Juncal (0-3).

O conjunto orientado por António Rato, que até tinha iniciado bem esta meia final, ao vencer no primeiro jogo, disputada no ilha Terceira por 3-1, acabou por ceder nos dois confrontos realizados em casa, perdendo assim uma excelente oportunidade de discutir o título com o CTM Mirandela.

Após a derrota na tarde de sábado (1-3), o jogo foi decidido ontem no ginásio do Centro Cívico da Ponta do Pargo. Apesar do apoio recebido, a equipa madeirense não teve argumentos, perdendo em apenas três partidas.

O encontro de pares até foi equilibrado, mas a dupla Edem Offiong e Janet Effiom acabou por sair derrotada ante o par açoriano, composto por Leila Oliveira e Vitória Santos. No final um triunfo de 2-3 par as visitantes, com parciais de 8-11, 11-3, 11-5, 11-13 e 10-12.

No embate seguinte, Luíza Velez não teve jogo suficiente para impor-se a Olga Kim, cedendo por 0- 3, com os resultados dos sets a se cifrarem em 9-11, 8-11, 6-11.

A decisão de manter a Ponta do Pargo ligada à esperança de jogar a final estava na raquete de Edem Offiong, que no entanto viria a perder o confronto com Tatiana Garnova, por 0-3, com um duplo 8-11 e 4-11.

O Juncal vai disputar o título com o CTM Mirandela, que se qualificou no sábado para a final, depois da falta de comparência dada pelo São João, no segundo jogo da meia final, alegadamente por não dispor de verbas para suportar a deslocação ao Norte de Portugal. A primeira mão da final está marcada para o dia 12 de Maio.

A representação madeirense nas finais fica assim reduzida à equipa masculina do São Roque, que irá discutir a final com o Sporting.