‘Pombo’ faz a dobradinha no Downhill luso

O madeirense Emanuel Pombo fechou com ‘chave de ouro’ a época de 2018 no que concerne ao Downhill português, em BTT, ao conquistar a dobradinha nas duas mais importantes provas da temporada.

Depois da conquista da Taça de Portugal, após quatro provas, o atleta do Ciclomadeira Clube Desportivo veio, no passado domingo, a erguer o troféu de campeão de Portugal, num evento que teve lugar em Pampilhosa da Serra, Coimbra.

Em 2017 o internacional madeirense tinha alcançado a prata nas duas competições, mas este ano mostrou o seu domínio pelos trilhos de Portugal.

Nesta derradeira prova da época, na disciplina de Downhill, Emanuel Pombo começou por ser o mais rápido na manga de qualificação com o tempo de 2:48.119 minutos, e deixando para trás, a mais de cinco segundos os mais directos perseguidores, José Borges (Miranda Factory e Pedro Silva (Caniço Riders), outro madeirense que viria a estar em destaque no campeonato. Já na descida final, Pombo voltou a ser mais rápido, conseguindo descer o seu tempo, fixando a marca campeã em 2:47.240 minutos, e conquistando assim o seu 10.º título da sua carreira. Borges veio a ser segundo a 1.258 segundos, enquanto, Pedro Silva (Caniço Riders) fechava a época da melhor forma ao conquistar o bronze, a 5.553 do vencedor.

Daniel Pombo repete feito

Ainda neste campeonato a Madeira veio a festejar outro título nacional, através do irmão de Emanuel, Daniel (Ciclomadeira CD) que regressou da melhor forma às ‘pistas’ de Downhill, ao sagrar-se campeão nacional no escalão Master 30, com uma vantagem de mais de quatro segundos para Márcio Ferreira (MCF/Xdream / Município de São Brás). Em Elite feminina Ana Costa (Ciclomadeira) tudo fez para também conquistar a dobradinha (Taça e Campeonato), mas veio a sagrar-se vice-campeã atrás de Margarida Bandeira (A.D.A.R./OFIMOTO) e a apenas oito décimas de segundo da campeã.