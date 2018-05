Pombo e Ana erguem Taça de Portugal

Os madeirenses Emanuel Pombo e Ana Costa, ambos ao serviço da equipa CicloMadeira Clube Desportivo, festejaram, no passado domingo, em Porto de Mós, a conquista da edição de 2018 da Taça de Portugal de BTT em Downhill.

O internacional madeirense entrava para esta quinta e derradeira etapa na liderança do ranking de 2018 e acabou por ter um desempenho irrepreensível. Depois de ter sido mais rápido na descida de qualificação o atleta insular voltou a repetir o feito na descida final de elite, com o tempo de 2.58,427 minutos, menos 7,969 segundos do que Guilherme Jesus (MCF/XDream/Município de S. Brás) e menos 10,387 segundos do que Marcelo Costa (ADAR/Ofimoto), que fecharam o pódio.

No sector feminino esta prova foi repleta de emoção. Ana Costa e Margarida Bandeira (ADAR/Ofimoto) chegavam a Porto de Mós separadas por apenas 45 pontos na geral, com vantagem para a madeirense. Já na prova, Ana veio a ser surpreendida na descida final com Margarida a vencer com o tempo de 3.50,013 minutos menos 3,547 segundos do que a madeirense. Feitas as contas, Ana Costa festejou a conquista da Taça com uma vantagem de apenas cinco pontos.

Referência ainda para Pedro Silva, do Caniço Riders que veio a conquistar um brilhante quinto lugar na prova de elite, ficando a pouco mais de quatro segundos do pódio. Já em Master 30, destaque para o regresso de Daniel Pombo à competição, depois de uma longa paragem por lesão, que lhe valeu um brilhante segundo lugar final na categoria.