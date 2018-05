Poluição sonora: educar, sensibilizar e consciencializar

“Sensibilizar, consciencializar e educar são o ponto de partida para a prevenção da poluição sonora, pelo que o Governo Regional tem promovido a educação ambiental nas várias escolas da RAM e está a realizar acções de formação para que o LREC possa atingir a acreditação”, anunciou a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, ontem na acção de sensibilização “O Regulamento Geral do Ruído e a Directiva Ruído Ambiente”, no qual ficou claro que a região apenas tem um mapa de ruído de 30 que necessita enviar para a Comissão Europeia, no sentido de poder cumprir com as directivas comunitárias.

Esta foi uma das notas de preocupação deixadas por um dos oradores, Nuno Baptista, da Direcção Regional do Ambiente. “No entanto, pretendemos ir mais além e estamos disponíveis para colaborar com todos os municípios e entidades fiscalizadoras em acções de formação e apoio técnico”, frisou por seu turno a governante. “Com este encontro, pretendemos sensibilizar todas as entidades, em especial as gestoras e fiscalizadoras, para a importância da avaliação do Ruído, tendo sempre como objectivo principal a sua Prevenção e Redução na salvaguarda da saúde da nossa população”, garantiu Susana Prada.

A secretária regional lembrou que a “poluição sonora constitui um grave problema de saúde pública na Europa e em conjunto com a poluição do ar, constituem as principais fontes de prejuízos financeiros na área da Qualidade Ambiental”, reforçando que as “evidências científicas demonstram que a exposição prolongada a níveis elevados de ruído, pode causar efeitos graves na saúde, nomeadamente, doenças cardiovasculares, distúrbios do sono e depressão”.

Por seu turno, Nuno Baptista destacou que “acima dos limites de ruído, devido às infraestruturas de transporte, tráfego rodoviário, aéreo e ferroviário, estão 120 milhões de pessoas na Europa e é de salientar que devido a isso, 16 mil pessoas morrem por causa do ruído nos 28 Estados-membros”.