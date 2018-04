Poluição no mar vence Porto Cartoon

Um barco de pesca onde os peixes, apanhados num mar poluído, passam pro uma grande máquina de lavar, ilustrando o estado em que se encontram os oceanos, com ‘lhas’ de plástico e detritos, foi o vencedor do Grande Prémio PortoCartoon 2018. Os resultados do concurso a que se submeteram mais de 2.500 trabalhos, de diversos países, foram anunciados este mês e também destacaram desenhos sobre Woody Alen e Amália Rodrigues.

O tema deste ano do PortoCartoon, um festival que vai na 20ª edição e é promovido pelo Museu Nacional de Imprensa, era ‘Limpar o Planeta’ e contou com a colaboração da associação ambientalista ZERO.

O director do Museu Nacional de Imprensa, Humberto Marcos, destacou o facto de esta edição ter batido recordes no número de trabalhos a concurso e de países de origem.

O trabalho vencedor é do croata Nikola Listes. No segundo lugar ficou o albanês Agim Sulaj e em terceiro foram escolhidos dois trabalhos: do iraniano Mahboobeh Pakdel e do brasileiro Cau Gomes.

O PortoCartoon 2018, como sempre acontece neste festival, tinha mais dois temas alternativos, destinados a homenagear personalidades. O cineasta Woody Allen foi uma das opções, tendo o primeiro prémio sido atribuído ao português Pedro Silva que desenhou o realizador a tocar clarinete, outra vertente do seu trabalho, uma vez que integra uma banda jazz.

A fadista Amália Rodrigues também foi homenageada, com o primeiro prémio deste grupo de trabalhos a ser atribuído a António Santos (Santiagu).

O Irão, com 500 trabalhos a concurso, foi o país com mais participantes.

Os trabalhos vencedores e mias de duas dezenas de menções honrosas, serão reunidos numa exposição.