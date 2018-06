Políticos disputam elogios ao novo hotel Savoy

A cerimónia do ‘pau-de-fileira’ do novo hotel Savoy, que marca o fim dos grandes trabalhos em cimento e betão e o início da fase de revestimentos e instalação de equipamentos, quase parecia, ontem, uma inauguração, dada a pompa do evento, a quantidade de convidados e os discursos entusiasmados dos políticos.

Neste último aspecto destacaram-se o presidente do Governo Regional e o presidente da Câmara Municipal do Funchal. Miguel Albuquerque afirmou que este projecto, a par do do teleférico, foi dos que mais lhe garantiram “pancada” de críticos. No entanto, sublinhou que ontem sentia “muito orgulho nesta obra”. “É um empreendimento belíssimo” e “uma nova centralidade” no Funchal, frisou. Além disso, elogiou a determinação e o contributo do empresário Avelino Farinha para a economia da Região.

Já Paulo Cafôfo virou-se para o patrão do grupo Afavias e declarou: “Ainda bem que deixou a Calheta e veio para a cidade, porque aquilo que nós precisamos é de investimento”. Por outro lado, desafiou o grupo hoteleiro a se manter fiel à excelência e à qualidade da marca Savoy. Quando chegou ao local da obra, em declarações aos jornalistas, o autarca funchalense afirmou que preferia que o hotel não tivesse aquela volumetria, mas quando subiu ao palanque, montado frente à vasta área de piscinas, não se lhe escutaram quaisquer reparos à obra mas sim o reconhecer de “um bom projecto para a cidade”. Neste último momento, Cafôfo destacou o pragmatismo da sua vereação ao permitir o retomar dos trabalhos quando a única coisa que existia no local era uma “grande cratera” e as alterações introduzidas ao projecto que permitem a abertura de mais espaços comerciais e verdes para a população.

Avelino Farinha, promotor da obra, anunciou que o hotel vai chamar-se Savoy Palace e integrar a marca ‘Leading Hotels’, que agrupa os mais luxuosos hotéis independentes do mundo, como o Ritz de Paris.

Na ocasião revelou que, com este investimento, foram derramados 120 milhões de euros na economia da Madeira e, a partir de agora, irão estar mais de 650 trabalhadores na nova fase da obra, de modo a cumprir o prazo previsto para a inauguração.

A abertura do hotel está programada para Abril do próximo ano. Se o evento do ‘pau-de-fileira’ foi tão concorrido, imagine-se o que não vai ser o dia de inauguração.