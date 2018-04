“Políticas educativas da Região promovem emprego docente”

Após o encerramento das negociações com a Secretaria Regional de Educação, o Sindicato dos Professores da Madeira e o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira manifestaram publicamente a sua discordância com diversas alterações resultantes das mesmas.

Ao DIÁRIO, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, afirma que houve análises comuns a diversas situações, das quais ainda assim, não resultaram os mesmos pontos de vista sobre as soluções a adoptar: “Nunca afirmei que tenha existido concordância”, diz o governante, mostrando-se convicto que “as políticas educativas seguidas na Região promovem emprego docente”.

Ora, concluídas as negociações com os sindicatos, qual é a situação relativamente aos concursos? “Vamos ter duas zonas, correspondentes à Madeira e ao Porto Santo. Esta é a melhor forma de distribuir os recursos docentes pelo território. Quem defende a graduação profissional como primeiro princípio de colocação dos professores, está de acordo com esta alteração”, diz Jorge Carvalho.

Contudo, quisemos saber se esse princípio da graduação profissional já não se verificava anteriormente: “Sim, introduzido por nós. Mas as quatro zonas que existiam davam azo a que docentes menos graduados pudessem ficar numa zona a que não podiam aceder colegas com graduação superior. E também a que pudesse haver excesso de professores num grupo disciplinar numa zona, sem que fosse possível colocá-los noutra zona onde eram precisos. Por fim, a dimensão do nosso território e as condições de mobilidade em todo o arquipélago já não justificam esse número de zonas”.

Levanta-se, pois, uma questão: só com duas zonas haverá professores a trabalhar em mais que uma escola? Jorge Carvalho diz que, com as quatros zonas actuais, há professores que já trabalham em mais que uma escola, como é o caso da Educação Física e Educação Musical, no 1º ciclo. “Não vale a pena criar-se um drama com essa possibilidade noutros grupos disciplinares, embora ela seja remota e potencialmente evitável. A acontecer é sempre a pensar que é preferível e justo um horário completo em mais que uma escola, que incompleto numa só”.

Sobre a eliminação da bolsa de substituição, que também não gerou consenso com os sindicatos, o governante diz que no seu lugar foi criada “a reserva de recrutamento”: “Asseguramos assim que os professores a quem não for atribuído horário ficam disponíveis nessa reserva. Desta forma confere-se dignidade e moralidade ao pagamento do respectivo salário, pois o mesmo não pode nem deve ser feito sem que haja, em contrapartida, trabalho efectivo”.

Noutro aspecto, os sindicatos dizem que não subscreveram acordos porque das alterações resultará menos contratações e sobrecarga para os professores de quadro. Jorge Carvalho entende que “a contratação de professores tem por finalidade suprir necessidades pontuais. É por isso que são contratados e não dos quadros de nomeação definitiva. Não é razoável criar emprego artificialmente, criar postos de trabalho cuja necessidade não se manterá nos próximos tempos”.

Jorge Carvalho faz assim uma referência à quebra da natalidade: “O número de alunos tem decrescido a uma velocidade superior ao do número de professores, o que se compreende por razões de escala. Essa realidade não permite nem aconselha a criação de novos postos de trabalho. Mas repare-se que não houve até agora, nem haverá com as políticas que temos seguido, qualquer despedimento de professores na Região”.

“400 contratados para necessidades pontuais”

Jorge Carvalho fez questão de apresentar números sobre a situação que dá origem às divergências com os sindicatos: “Temos 500 professores em regime de destacamento, que se não estivessem nessa condição seriam menos 500 lugares nas escolas. Alterações por nós promovidas no anterior ano lectivo permitiram a saída de 372 docentes para o continente, gerando um número significativo de vagas. Estas duas situações geram postos de trabalho, dos quais 400 são a contrato, porque com esse número cobrimos as necessidades que não são permanentes e entre as quais temos de contabilizar, actualmente, 198 ausências por licenças derivadas de problemas de saúde e de outra natureza previstas na lei”.

40 anos com raros acordos não anulam progresso

“O essencial é que o nosso sistema educativo vem registando cada vez melhores resultados, demonstrando que os mesmos podem ser alcançados sem determinado tipo de acordos, que de resto, em 40 anos, nunca ou muito raramente foram possíveis”, defende o governante.

Instado a concretizar, socorreu-se da decisão que permite às escolas recrutarem directamente até 15% dos seus efectivos: “Resolvemos problemas concretos das escolas com essa decisão, as escolas manifestaram-se satisfeitas, mas, como não podia deixar de ser, não conseguimos concordância com a medida”, exemplificou.

Fusões inevitáveis, diz Jorge Carvalho

Vai continuar a haver fusões?

“É inevitável. Quando o número de alunos desce a um ponto em que as condições de socialização e aprendizagem estão em causa, não há outra solução. Temos feito encerramentos e fusões com sucesso e vamos continuar a fazê-lo, em nome do interesse das crianças e alunos”.

É acusado de adoptar uma visão economicista nesse aspecto.

“Não é verdade. Mas acho muita piada que essas acusações venham de vozes que não consideram economicistas os horários, as mobilidades, os salários ou a recuperação do tempo de serviço no continente. Isso demonstra que estão contaminadas por visões partidárias e agendas sindicais que não têm nada a ver com os interesses dos professores”.

Que interesses são esses no seu entender?

“O primeiro de todos é uma aposentação digna e merecida após 40 anos de serviço, independentemente da idade, que depende do Governo da República. Daqui resultaria mais vagas, a preencher por professores mais novos, com tudo o que isso teria de positivo para o ensino. Assim, não haveria a promoção artificial de emprego e a vinculação de professores corresponderia a necessidades efectivas. Mas as tais vozes dóceis e amestradas sobre isto dizem nada”.

Em que ponto está a prometida contagem integral do tempo de serviço?

“O célebre 9/4/2, correspondente aos anos, meses e dias que durou o congelamento das carreiras será recuperado integralmente na Região. Temos pronto o modelo faseado dessa recuperação. Já sabemos que não haverá acordo, mas isso parece-nos apenas uma forma de esconder que no Continente e nos Açores essa recuperação não está assegurada. Mais uma vez, estão em causa agendas distintas dos interesses dos professores”.

Essa é uma acusação para quem?

“Não é uma acusação, é uma constatação”.