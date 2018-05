Políticas de emprego têm-se revelado eficazes

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, disse há pouco que o Governo Regional tem procurado criar as melhores condições de investimento e de incentivos ao tecido empresarial com a implementação de políticas nas áreas do emprego “que se têm revelado eficazes e são motivo de grande satisfação”, mais ainda pela “relevante” diminuição na taxa de desemprego, que desde 2015 baixou de 15,8 para 8,9%.

As declarações foram feitas à margem da Homenagem ao Trabalhador Madeirense que decorreu, como habitualmente com uma deposição de flores, junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense, na Avenida Sá Carneiro, e na presença dos parceiros sociais.

A secretária regional manifestou ainda “grande satisfação” com base nos indicadores de que “a economia está a funcionar”, porque “há mais trabalho e mais famílias com rendimentos”, destacou.

Rita Andrade aproveitou também para realçar “os serviços de excelência” dos mais de 6 mil trabalhadores que muito contribuem para a distinção da Hotelaria madeirense, sector relevante onde diz haver “um clima de paz social”. Referia-se ao “acordo histórico entre os sindicatos e as entidades patronais para o sector da hotelaria, em que ela primeira vez, em todo o país, somos a Região a atingir os 600 euros de salário mínimo”, concluindo que este sector “tinha de ser distinguido pela sua dinâmica”.

Já quando questionada sobre as recorrentes denúncias de precariedade no emprego, a secretária com a tutela do Trabalho invocou o cumprimento da lei.

Sem desvalorizar a posição dos sindicatos, que reconheceu “fazem o seu papel”, Rita Andrade defende-se no rigor da lei. Que desde seja cumprida, não há nada a fazer. Nos casos onde tal não acontece, assegura que os serviços de inspecção têm actuado, lembrando que duplicaram o número de acções “de modo a “mitigar as situações mais injustas”.

A este propósito, referiu que “a lógica de mercado e de trabalho evoluíram, alteraram uma série de pressupostos e temos que nos adaptar aos tempos modernos”, disse, tendo perto de si diversos representantes das associações patronais e sindicais.